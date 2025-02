La Juve ringrazia il Como: Diao e Nico Paz affondano la Fiorentina

La Fiorentina manca il sorpasso. Al Franchi, gli uomini di Palladino escono sconfitti dal sfida con il Como valida per la 25ª giornata di Serie A, sprecando così l’occasione di scavalcare la Juventus in 5ª posizione: i bianconeri affronteranno l’Inter alle 20.45 a Torino . Decidono l'incontro Diao (41') e Nico Paz (66'). Il ko contro la formazione di Fabregas segue inoltre quello di San Siro con i nerazzurri. La classifica resta dunque ferma a quota 42 punti con un vantaggio di una lunghezza sul Milan, reduce dalla gara interna con il Verona . I Lariani conquistano invece 3 punti d’oro in ottica salvezza, portandosi a 5 punti dal Parma, che alle 18 ospiterà la Roma . L’agenda della Viola, che non ha finora beneficiato dell'inserimento in organico dell'ex Juve Fagioli né di quello di Zaniolo , ha in programma la trasferta di Verona, mentre Nico Paz e compagni ospiteranno invece il Napoli: entrambi gli appuntamenti in programma domenica 23 febbraio.

Il racconto della partita

Parte forte la Fiorentina, che guadagna la prima chance con Zaniolo dopo neppure 1 minuto dal fischio d'inizio. L'ex Atalanta calcia di sinistro ma la palla si impenna di poco alta sopra la traversa. Pochi minuti dopo, doppia occasione per i padroni di casa: dapprima Gosens che imbuca l'area del Como chiamando in causa Butez che respinge, e a seguire una nuova incursione di Zaniolo che supersa Dossena e calcia in porta. Il portiere francese blocca però la conclusione. Reagiscono allora gli ospiti, che si rendono pericolosi nel giro di pochi minuti con il filtrante a vuoto di Nico Paz e il tiro di Diao deviato in corner da De Gea. Alla mezz'ora, l'ex Betis ci riprova, ma Pongracic si oppone. Sono i Lariani ora a prendere le redini del gioco, sbloccando le marcature grazie alla ripartenza finalizzata dall'attaccante spagnolo, alla sua 4ª rete dal suo trasferimento a Como di gennaio. Nella ripresa cresce la tensione in campo e si accendono due discussioni nel giro dipochi minuti tra Folorunsho e Goldaniga prima, entrambi ammoniti da Piccinini, e Zaniolo e Dossena poi. Al 65', Nico Paz firma il 6º gol in campionato ritagliandosi lo spazio per il sinistro decollato dal limite dell'area e atterrato dove De Gea non può arrivare. Non passa molto che Diao rientra in area, supera Pongracic e calcia in porta: l'ex Manchester United respinge con un grande intervento. Al triplice fischio esultano gli ospiti.