Vieri studia Juve e Inter: "Motta-Inzaghi, ecco quali sono le differenze"

Il passato torna, come ogni anno, a bussare alla porta di Christian Vieri, ieri al Cairo, nella sede dell’Al Ahly per la tappa del Trophy Tour della Coppa del Mondo per Club. L’ex attaccante di Juventus e Inter si è concesso per un’intervista sul Derby d’Italia che andrà in scena stasera all’Allianz Stadium di Torino: «L’Inter parte favorita. Stanno facendo benissimo in tutte le competizioni, dalla Serie A alla Champions League - sottolinea Vieri -. Possono contare su 24 grandi giocatori e su due interpreti di alto livello per ogni singolo ruolo. Detto questo, essere favoriti o meno in partite così importanti come il Derby d’Italia vale fino a un certo punto: in campo può succedere sempre di tutto».