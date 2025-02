Ekkelenkamp show: tris Udinese all'Empoli e Toro staccato. Pari Monza-Lecce

L' Udinese torna alla vittoria, dopo il pari di Napoli, e lo fa in casa contro l' Empoli per 3-0. I friulani la sbloccano nel primo tempo al 19° grazie ad Ekkelenkamp che devia in porta un tiro di Atta . Il raddoppio arriva nella ripresa al minuto 65 ancora grazie all'olandese che ribadisce in rete una respinta corta di Silvestri; chiude i giochi il tris di Thauvin arrivato nel recupero. In classifica, la squadra di Runjic sale a quota 33 mentre l'Empoli resta al quartultimo posto a 21 punti, incassando la sua quarta sconfitta di fila.

Pari tra Monza e Lecce

Solo un pari a reti inviolate tra Monza e Lecce che in campo non offrono un grande spettacolo. Il ritorno di Nesta in panchina non sprona a dovere i briantei che sciupano una ghiotta occasione per agganciare il Venezia in classifica. Tanto di guadagnato invece per la squadra di Gianpaolo che resta a +5 sulla zona retrocessione. Tra le fila del Monza da segnalare l'esordio di Keita Baldé.