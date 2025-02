Lautaro spinge Motta, Mariani lascia correre: cosa è successo in Juve-Inter

Animi concitati in un finale di gara infiammato, che ha visto la Juve vincere all'Allianz Stadium il Derby d'Italia contro l'I nter . A recupero quasi scaduto nervi tesi per Lautaro Martinez nei confronti del tecnico bianconero, al momento di battere una rimessa laterale in favore dei nerazzurri.

Juve-Inter, Lautaro spinge via Motta

La palla esce in fallo laterale senza che fosse chiarissima la paternità dell'ultimo tocco, con Lautaro che si impossessa della sfera pronto a battere la rimessa. Thiago Motta, che è alle sue spalle, lo tiene per un attimo chiedendo al direttore di gara di assegnare la rimessa in proprio favore. Qui scatta il nervosismo del capitano interista, che spinge via l'allenatore juventino guardandolo in 'cagnesco'. Il tutto sotto lo sguardo dell'arbitro Mariani, che però decide di non intervenire oltre a concedere la ripresa del gioco in favore dell'Inter, tra le vibranti proteste di Motta che ha continuato a chiedere a gran voce che il possesso fosse bianconero.

