Diretta Genoa-Venezia ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

GENOVA - A chiudere la 25ª giornata del campionato di Serie A sarà il posticipo in programma alle ore 20.45 allo stadio Luigi Ferraris tra Genoa e Venezia. Il Grifone di Patrick Vieira è reduce dal pareggio, con polemiche, all'Olimpico contro il Torino, con Pinamonti, autore già di sette gol, che ha ristabilito l'equilibrio dopo l'autorete di Thorsby. Momento piuttosto complicato, invece, per i lagunari di Eusebio Di Francesco, sconfitti nell'ultimo turno al Penzo dalla Roma, con il calcio di rigore di Dybala a decidere l'incontro a favore dei giallorossi. Gli arancioneroverdi, penultimi in classifica, hanno bisogno di una vittoria per cercare di non restrare troppo staccati dal treno salvezza. Nel match d'andata, 21 settembre, i veneti centrarono il loro primo successo in campionato superando i liguri grazie ai sigilli di Busio e di capitan Pohjanpalo, passato nella finestra di calciomercato di gennaio in Serie B, al Palermo. Nella stessa gara grave infortunio per Malinovskyi.