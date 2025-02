Simonelli: "Favorevole al Var a chiamata. Sulla Serie A con 18 squadre..."

"Della conflittualità non vorrei più parlare, è stata ampiamente superata. Oggi posso dire che abbiamo trovato un'unità che da tempo non c'era in Lega, lambiente è èpositivo. Spero sia prodromico a un periodo di serenità per il calcio italiano". Così il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, ospite di "Radio Anch'io Sport", su Rai Radio 1. "In questo momento il problema principale da risolvere sono gli stadi, sono felice che il ministro Abodi la pensi come me, cioè che ci sia la necessita di un commissario unico. Mi auguro entro febbraio di avere finalmente un commissario per gi stadi che sarebbe molto utile per svecchiare il panorama. Dobbiamo dare ai nostri tifosi un ambiente confortevole dove assistere alla partita", ha aggiunto.