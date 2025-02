Genoa, Vieira no limits: "In Serie A possiamo essere una realtà importante"

Ekuban: "Canzoni fantastiche!"

Così invece Caleb Ekuban. L'ex Trabzonspor ha commentato il sostegno del pubblico di casa: "Il boato del Ferraris dopo il gol del Venezia vi ha dato la scossa. Per un paio di secondi quel rumore mi ha scosso parecchio. È stata una botta improvvisa, ma ci ha dato una carica per farci capire che potevamo ancora conquistare i tre punti. E così è stato. Ho sentito delle canzoni fantastiche! Devo dire che quest'anno non ho partecipato al Fantasaremo, quindi l'ho seguito un po' meno. Stavo cercando Bresh, ma non l'ho trovato. In compenso, ho visto mio figlio negli spalti che mi salutava, quindi penso che la serata sia stata comunque fantastica. Il Fantasaremo? Un nostro amico qui, che non si fa mai vedere, non me l'ha fatto fare!"