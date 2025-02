Genoa, sorpasso al Toro! Miretti batte Nicolussi Caviglia, Venezia affonda

GENOVA - Il Genoa di Patrick Vieira si impone 2-0 contro il Venezia nel posticipo della venticinquesima giornata di campionato, si stacca, forse definitivamente, dalla zona retrocessione, distante ora dieci punti, e si piazza all'undicesimo posto della classifica a quota 30 punti, a scapito del Torino, sconfitto nell'ultimo turno dal Bologna. Gli uomini di Di Francesco, invece, restano penultimi con 16. Il derby tra 'Repubbliche Marinare' è anche quello tra Fabio Miretti e Hans Nicolussi Caviglia , entrambi prodotti del vivaio della Juventus e compagni di squadra, lo scorso anno, con i 'big' allenati da Massimiliano Allegri. Il primo, in prestito in Liguria, è autore di una buona prova e resta in campo fino al 73', nove minuti prima della perla di Pinamonti e tredici del raddoppio di Cornet. Il secondo, invece, si conferma una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Di Francesco e, nel primo tempo, sfiora il gol con un tiro che avrebbe meritato maggiore fortuna.

Genoa-Venezia 2-0, la cronaca

Regna la confusione nei primissimi minuti di Marassi, con due squadre che si studiano e si concedono pochissimi spazi. Col passare dei minuti, nonostante la prova negativa di Daniel Fila, sale di tono il Venezia e si fa vedere coi suoi big: Nicolussi Caviglia e Oristanio non trovano però la porta. Le occasioni latitano, il match è molto frammentato e nervoso, con le migliori chances per gli ospiti. Di Francesco e i suoi spingono nel finale di tempo: Nicolussi Caviglia impegna Leali da trenta metri (42'), mentre Kike Perez spara alto due minuti dopo. Nella ripresa Vieira perde Vitinha e ha inizio la girandola dei cambi, ma il ritmo non si alza e continuano a latitare le emozioni. Poca precisione e tanti falli, che spezzano il gioco, da entrambe le parti. Col passare dei minuti Marassi spinge il Grifone, che risponde: Aaron Martin impegna Radu. Il Genoa alza il baricentro con Ekhator e Cornet, e queste mosse si rivelano decisive. Dopo aver sfiorato la rete con Ekuban, infatti, il Grifone passa all'82': il ghanese apparecchia per Pinamonti, che batte Radu con uno splendido tiro a giro. Passano quattro minuti ed ecco il raddoppio, con la grande percussione e il tiro imparabile di Cornet (86'): due azioni che hanno in comune un fattore, il rilancio di Leali che apre la difesa rivale come un apriscatole. Schingtienne e compagni tradiscono Di Francesco, che incassa la 15ª sconfitta stagionale.