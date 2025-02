Lautaro Martinez, tutto a posto: non c'è traccia per il Giudice Sportivo

Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: in 6 saltano il prossimo turno

In virtù dei provvedimenti arbitrali nelle gare della 25esima giornata di Serie A, saranno fermi per un turno: Leoni Giovanni (Parma), unico espulso, "per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete". Per somma di ammonizioni invece stop per Bradaric Domagoj (Hellas Verona) "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario"; già diffidato (Quinta sanzione). Gosens Robin Everardus (Fiorentina) "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario"; già diffidato (Quinta sanzione). Izzo Armando (Monza) "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario"; già diffidato (Decima sanzione). Masina Adam (Torino) "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario"; già diffidato (Quinta sanzione). Rovella Nicolò (Lazio) "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario"; già diffidato (Decima sanzione).