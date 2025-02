Lautaro si carica l'Inter sulle spalle: primo posto aspettando il Napoli

MILANO - Un colpo di testa di Lautaro Martinez, deviato in maniera decisiva da Masini con il busto, a dodici minuti dal triplice fischio finale, regala all'Inter una vittoria soffertissima tra le mura amiche del Giuseppe Meazza contro il Genoa e permette a Simone Inzaghi di prendersi provvisoriamente la vetta della classifica di Serie A, in attesa della sfida tra il Napoli dell'ex Antonio Conte e il Como di Cesc Fabregas, in programma domani all'ora di pranzo sulle rive del Lario. I nerazzurri stentano ad entrare in partite e, all'intervallo, perdono Correa per una distorsione al ginocchio sinistro, sostituito da Taremi. Nella ripresa, però, complici gli ingressi di Calhanoglu e Zielinski, i Campioni d'Italia in carica aumentano i giri del proprio motore e, dopo aver rischiato su una sortita offensiva di Miretti, iniziano a macinare. Le parate di Leali e l'incrocio dei pali colpito da Barella fanno da prologo al gol vittoria segnato dal Toro - che si divora poi il raddoppio in almeno due occasioni - sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al 95' annullato il pareggio di Ekuban per fallo su Josep Martinez.