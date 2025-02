Diretta Como-Napoli ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

COMO - A corto di energie quando bisogna dare di gas per seminare chi insegue. Come si fa? “Resilienza” è la chiave, il sostantivo che Antonio Conte coltiva nel suo spogliatoio per convincere tutti che la fatica rappresenti solo un dettaglio in quella lunga rincorsa chiamata Scudetto. Il Napoli ha la coperta cortissima a causa degli infortuni in serie e di un mercato che non ha soddisfatto le aspettative dell’esigente coach salentino, eppure ha sviluppato una scorza dura per resistere a tutte le intemperie.

Anche quelle che si addenseranno oggi a Como, nel lunch match che ha tutte le sembianze di una polpetta avvelenata per riprendersi la vetta dopo il successo di sabato dell'Inter. Alzare il livello di attenzione per non farsi sorprendere e confidare nel recupero dei calciatori da un po’ di tempo fermi ai box. Due su tutti: Spinazzola ed Olivera. Conte si è chiuso a riccio con i suoi calciatori, hanno fatto quadrato e hanno deciso di indossare la corazza in tutte le gare, quella odierna e - soprattutto - quella di sabato al Maradona contro l’Inter, per difendere con le unghie e con i denti i due punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Vincere lo Scudetto è l’obiettivo mai pubblicamente dichiarato, quindi a fine stagione... « Resterò anche il prossimo anno? Dobbiamo lavorare e crescere, poi si vedrà » , la risposta di Conte è secca, forse raggelante. Un messaggio cifrato che ha un destinatario noto a tutti: De Laurentiis.