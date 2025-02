Diretta Verona-Fiorentina ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazio

VERONA - Torna Moise Kean e i tifosi viola (oggi a Verona saranno almeno tremila) confidano che la Fiorentina torni a segnare e a far punti dopo le ultime sconfitte, quella con l’Inter a Milano e quella di domenica scorsa al Franchi con il Como che ha generato diverse critiche, specie nei confronti di Raffaele Palladino: per questo la trasferta di oggi a Verona s’annuncia quanto mai importante e delicata nella corsa Champions sopratutto dopo il pareggio della Lazio ed il ko del Milan.

«Ho provato in questi giorni cose nuove, ma al di là del sistema di gioco i ragazzi devono capire che ogni partita va affrontata con la massima intensità, attenzione e concentrazione. Nelle ultime gare il Verona ha avuto il nostro stesso rendimento? I gialloblù sono una buona squadra, ben allenati, guai sottovalutarli. Abbiamo gettato al vento troppi punti nelle sfide con Monza, Venezia, Como». Contro cui una settimana fa era assente per squalifica proprio Kean, il capocannoniere viola con 19 reti fra campionato e coppe. Un’assenza che ha pesato come un macigno (appena due tiri in porta in tutta la gara), ecco perché il suo ritorno infonde carica e tampona l’emergenza per gli infortuni di Gudmundsson, Colpani e Adli e la squalifica di Gosens.