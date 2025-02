Diretta Empoli-Atalanta ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

EMPOLI - Dopo la cocente eliminazione dalla Champions, per la gara contro l'Empoli, passaggio fondamentale per rilanciare le ambizioni di vertice dei nerazzurri, Gasperini spera di vedere la reazione dai suoi e anche con Lookman titolare. Il tecnico della Dea ha chiarito in conferenza stampa il suo rapporto con Ademola e ha stupito i più con l'annuncio che non rinnoverà con i bergamaschi andando in scadenza nel 2026. Una posizione forte per scuotere un ambiente ferito dal ko con il Brugge e che in campionato può ancora credere in quell'obiettivo innominabile: lo Scudetto. A chi pensa che nella testa dei bergamaschi ci sia "solo" la qualificazione alla prossima Champions League, il mister ha fatto capire che si proverà a fare qualcosa di grande. Per l’Empoli la sfida potrebbe rappresentare un punto di svolta visto che da 10 partite nona rrivauna vittoria, con l’ultima gioia che risale a dicembre. D'Aversa ha sottolineato questo aspetto facendo un richiamo all’equilibrio e alla consapevolezza della situazione attuale, senza lasciarsi trascinare dal pessimismo.