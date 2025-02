Urlo Gasp, per lo Scudetto c'è anche l'Atalanta! 5 gol all'Empoli, -3 dall'Inter

Ritrova il sorriso l'Atalanta, che si aggiudica la trasferta di Empoli valida per la 26ª giornata di Serie A con il finale di 5-0. Un risultato sbloccato dall'autorete Gyasi (27'), a cui sono seguite le marcature di Retegui (33'), Lookman (43', 55') e Zappacosta (73'). Gli uomini di Gasperini, già reduci dal ko in Champions contro il Brugge e dal pareggio interno con il Cagliari, ritrovano così un successo utile ad avvicinare il Napoli di Conte, uscito sconfitto dal Sinigaglia e distante ora 2 sole lunghezze. Così anche l'Inter di Inzaghi, che a San Siro ha superato il Genoa, guida la classifica con soli 3 punti di vantaggio sulla Dea. Aumenta inoltre il distacco con la Lazio di Baroni, che contro il Venezia al Penzo non è andata oltre lo 0-0: i biancocelesti hanno ora un ritardo di 7 punti sul 3º posto. La vittoria del Castellani rilancia dunque la corsa allo scudetto e segue le dichiarazioni del tecnico sulla fine del proprio ciclo a Bergamo. La prossima giornata, l'Atalanta ospiterà la formazione di Di Francesco. Poi, la sfida allo Stadium contro la Juventus in programma alle ore 20.45 del 9 marzo e a seguire lo scontro diretto con i nerazzurri di domenica 16. Si appesantisce invece la classifica per i toscani, sorpassati dal Parma vincitore sul Bologna e ora al terzultimo posto con 21 punti. Per D'Aversa si tratta del 3º ko consecutivo. L'agenda di Esposito e compagni prevede ora i quarti di Coppa Italia contro i bianconeri di Motta. Appuntamento previsto per mercoledì 26 a Torino.