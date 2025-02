Vlahovic stende il Cagliari, Motta continua a risalire in campionato: Juve quarta

Koopmeiners, testardaggine Motta. Fuori Thuram!

Empoli, Como, Inter e ora Cagliari: una Juve mai vista in campionato infila un filotto inedito stagionale di quattro vittorie consecutive e si mette alle spalle l'eliminazione dolorosa dalla Champions. In Sardegna la decide un Vlahovic riposato e affamato, rapace nell'approfittare dell'errore di Mina in avvio e al quale viene negato anche un clamoroso rigore dalla squadra arbitrale, da Colombo al Var, che avrebbe con ogni probabilità chiuso la partita anzitempo. Per Motta i problemi fisici di Cambiaso e Douglas Luiz uniche note negative da riportare a Torino, nella prima delle sere di Serie A da non sbagliare la sua Juve non ha sbagliato.

Motta ormai è un libro aperto: solito 4-2-3-1, solita conferma di Koopmeiners, tenendo fuori per l'ennesima volta un Thuram in condizione straripante. Riemergono dalla panchina Yildiz e Vlahovic, da Conceicao non si prescinde e quindi Mbangula resta a disposizione accompagnato da Nico Gonzalez, sempre più deludente nelle ultime uscite. Nicola conferma il Cagliari che ha pareggiato a Bergamo, Piccoli ultimo riferimento supportato da Felici e Zortea.