Soulé incanta, Dybala illumina: la Roma non si ferma, poker al Monza

ROMA - Quattro gol bellissimi, una vittoria netta e -2 dal sesto posto: è il successo per 4-0 della Roma contro il Monza di Alessandro Nesta sempre più ultimo in classifica e ormai distante 9 punti dalla salvezza. I giallorossi di Claudio Ranieri non sentono la fatica dopo aver brillantemente superato lo scoglio Porto nei play-off di Europa League e conquistano la posta massima in campionato per la terza volta consecutiva, la quinta nelle ultime sei: sblocca il risultato Saelemaekers con un imparabile mancino a giro dopo 10', raddoppia Shomurodov al 32' di testa su cross di Soulé, protagonista di una splendida serie di finte e controfinte, tris di Angelino con un diagonale al ferro al 73' e definitivo poker di Cristante con una spizzata aerea su corner di Dybala.