Inter, Napoli, Atalanta, Juve: il calendario. Chi ha quello più difficile?

MILANO - Sabato (ore 18) l'Inter capolista farà visita al Napoli 2° in classifica (-1) in uno scontro diretto non decisivo ma molto significativo per la volata scudetto anche perché l'Atalanta (terza, -3) è sempre in scia e potrebbe anche avvicinarsi maggiormente in caso di ventuale pareggio al Diego Armando Mradona. In tutto questo la Juventus di Thiago Motta (quarta a -8) che potrebbe inserirsi a sorpresa. I nerazzurri sono la squadra con il calendario più fitto visto che, ad oggi, è impegnata in tutte le competizioni a differenza dei partenopei e della Dea che hanno solo il campionato come impegno principale, qui di seguito il calendario delle prime 4 partendo proprio dalla capolista di Simone Inzaghi.