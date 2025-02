Arbitri, il problema è la credibilità. Se il fischio non è uguale per tutti...

I complottisti sono sempre esistiti, ora hanno solo armi più potenti e la vita più facile. Tipo i cacciatori: sono passati dal lottare con un animale feroce a mani nude allo sparargli addosso con un fucile di grosso calibro e un mirino di precisione. A parte il fatto che i social non hanno il mirino e le cartucce non costano, la metafora regge. Tuttavia, i complottisti, cioè quelli convinti che tutti si siano organizzati contro la loro squadra, non possono e non devono essere il problema del mondo arbitrale, più o meno come i terrapiattisti non devono esserlo per i professori di astrofisica. Il nocciolo della questione arbitrale, oggi più che mai, è la credibilità di chi fischia. E questa si acquisisce in un solo modo: equità di giudizio. L’arbitro è, in fondo, un giudice che amministra la legge in campo, seguendo un codice. È la forma di giustizia più spaventosamente veloce che conosciamo - pochi secondi per una sentenza -, ma risponde agli stessi principi del Diritto. A partire da quello scritto sui muri di ogni tribunale: la Legge è uguale per tutti.