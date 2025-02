Juve-Verona, designato l'arbitro: quando Motta perse la testa

ROMA - Con un comunicato da parte dell'AIA sono state rese note le designazioni arbitrali per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Riflettori puntati al Diego Armando Maradona per il big match si sabato (ore 18) al vertice della classifica tra Napoli e Inter dove sarà Daniele Dover i a dirigere l'incontro. Il fischietto toscano (sezione Roma) sarà coadiuvato dagli assistenti Alassio e Peretti , con Marini e Di Bello in sala Var. Per lo scontro diretto valido per la lotta ai posti Champions League tra Milan e Lazio (domenica alle 20:45) è stato designato Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo.

Juventus-Verona, arbitra Marchetti: i pecedenti

La Juventus ospiterà il Verona nel match che si giocherà lunedì 3 marzo (20:45). A dirigere i bianconeri sarà il fischietto di Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido: gli assistenti saranno Rossi e Raspollini mentre il quarto uomo sarà il signor Rutella. Al VAR ci sarà Pezzuto, mentre AVAR sarà Fabbri.

Per Marchetti si tratterà della terza direzione in carriera in Serie A dei bianconeri nonché la seconda di questa stagione. Infatti il fischietto romano aveva diretto la sfida tra i bianconeri ed il Bologna valida per la 15ª giornata in un match non impeccabile per Marchetti: tanti errori tecnici compresa un'ammonizione a Kalulu (non sanzionato per un fallo su Odgaard lanciato a campo aperto) con successiva espulsione per proteste a Thiago Motta. Una prestazione da 4,5 lasciando tutti scontenti e nervosi. Le altre due partite furono entrambe nella stagione 2022-23 con i successi Juve contro Udinese (1-0) e Verona (1-0).