Sabatini: Napoli-Inter psichica. Inzaghi, quale coperta corta! E l'Atalanta...

MILANO - Walter Sabatini, storico ds del calcio italiano, ha una certezza: "Una partita con tanti gol è una gara sbagliata. E Napoli-Inter non sarà una gara sbagliata, ma un grandissimo match. Si giocherà su canoni ovvi e scontati: chi affronta i nerazzurri si deve premunire, non lasciando troppo campo alle spalle. Conte lo sa, preparerà la squadra. Lo stesso farà Inzaghi. Sarà una partita di altissimo livello, una celebrazione del calcio italiano, per una Serie A fantastica".