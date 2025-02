La vicenda Lautaro paradigma del calcio italiano: ricordate l'inseguimento a Buffon

Il bello del racconto del calcio in Italia è che puoi prenderti una pausa di qualche settimana prima di tornare a scrivere ma sai già che tutto sarà esattamente ai decenni precedenti. Dai programmi di approfondimento che dopo anni decidono di occuparsi anche delle vicissitudini finanziarie e non solo di altre squadre ma si rendono conto che così non funziona e allora lo speciale diventa “il derby d’Italia” con un po’ di Juve in mezzo - sennò che senso ha? – agli allenatori che ci raccontano di avere subìto torti contro Lazio, Milan e compagnia ma hanno deciso di lamentarsi solo dopo la partita contro la Juventus, perché stavolta “ho voluto alzare un po’ la voce, spero sia l’ultima volta che lo faccio”, dai soliti noti che allora tornano ad avvelenare il clima – finalmente solo sui social e non più sulle televisioni nazionali, quantomeno – parlando di “venticello”, “brand” e altre scemenze simili alle richieste di rinvio a giudizio per i presidenti altrui per le questioni plusvalenze, che un tempo appassionavano così tanto giornali e procura federale, mentre oggi tutto sommato è meglio godersi questo meraviglioso campionato: certe cose, nel 2025, non interessano più come nel 2022. Così si arriva alle ultime giornate di campionato in cui Inter e Napoli si giocano il titolo punto a punto: anche qui certe cose non cambiano mai, tra un Inzaghi che trova il modo di lamentarsi anche alla fine di una partita in cui ha segnato grazie a un pallone precedentemente uscito di mezzo metro e il surreale caso Lautaro, che vale la pena di essere raccontato nel dettaglio perché al suo interno si intrecciano tante storie siginficative.