Diretta Napoli-Inter ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Novanta minuti che possono valere un campionato. Napoli e Inter si affrontano al Maradona nell'anticipo della 27esima giornata con in palio un pezzo di scudetto. I nerazzurri di Simone Inzaghi ci arrivano da primi in classifica dopo il ko dei ragazzi di Antonio Conte a Como. Una lunghezza di differenza che può moltiplicarsi per quattro in caso di colpaccio sotto il Vesuvio. Dall'altra parte gli azzurri avranno la possibilità, davanti ai loro tifosi e con lo stadio pieno, di riprendersi la vetta della classifica e continuare a sognare uno scudetto che solo qualche mese fa sembrava impensabile. "Si incontrano le prime due in classifica, sarà una partita molto importante ma non decisiva perchè mancano 12 partite e 36 punti. Ci vorrà un'ottima Inter contro un avversario di valore" ha detto Inzaghi nel corso della conferenza stampa alla vigilia.