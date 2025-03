Atalanta, così lo Scudetto è un miraggio: solo 0-0 in casa col Venezia

Passo falso dell’Atalanta! Gli uomini di Gasperini non vanno oltre lo 0-0 con il Venezia, sprecando così l’occasione di agganciare l’ Inter a quota 57 punti e attendere poi l’esito dello scontro diretto tra i nerazzurri di Inzaghi e il Napoli di Conte , in programma alle ore 18 sul campo del Maradona. Al Gewiss Stadium, la Dea guadagna (e spreca) tante occasioni da gol, ma senza mai riuscire a superare Radu . La prossima giornata, Retegui e compagni saranno ospiti della Juventus di Motta : appuntamento previsto per le 20.45 del 9 marzo. I lagunari raccolgono invece 1 buon punto in chiave salvezza. Il Parma, che alle 20.45 sarà ospite dell'Udinese , dista 5 lunghezze. L’agenda di Di Francesco prevede ora la trasferta di Como di sabato 8.

Il racconto della partita

Giro palla lento in avvio di gara da parte dell'Atalanta, che guadagna la prima occasione al 19' con Lookman, che dopo essersi smarcato in area calcia in porta senza però inquadrare lo specchio. Pochi minuti dopo, il nigeriano serve in area Retegui, che colpisce di testa sfiorando l'incrocio dei pali. Al 26, l'azzurro spreca un altro colpo testa nonostante la buona posizione a centroarea. Ci prova allora Zappacosta, che dopo un'incursione in are già avviata da Lookman calcia da posizione defilata e colpisce il palo. Nella ripresa, la formazione di Gasperini torna subito all'attacco, sfiorando il vantaggio dapprima con Retegui e in seguito con De Ketelaere, quest'ultimo fermato da Radu. Risponde allora il Venezia, con Maric che calcia dal limite e spedisce la palla di poco alta sulla traversa. Scoccata l'ora di gioco, arriva un altro tentativo da Lookman, il cui tiro sfiora il palo. L'Atalanta continua ad amministrare il possesso palla, mantenendosi però troppo prevedibile agli occhi dei lagunari. Nel finale, il numero 11 della Dea calcia alto a due passi dalla porta. Poi, l'agguato di Yeboah che spaventa Carnesecchi (e gela il Gewiss stadium). Il giocatore viene però pescato in fuorigioco. Al triplice fischio, le marcature restano inviolate. La classifica vede ora l'Atalanta al 3º posto con 55 punti, a una lunghezza dal Napoli e a due dall'Inter.