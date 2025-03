Diretta Roma-Como ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Alle ore 18 , allo stadio Olimpico , Roma e Como si affrontano nel 27° turno di Serie A . Di fronte due delle squadre più in forma del campionato. I giallorossi di Claudio Ranieri , infatti, hanno messo il turbo dopo un avvio di stagione da incubo sotto la guida prima di Daniele De Rossi e poi di Ivan Juric, inanellando una striscia di 10 risultati utili consecutivi in campionato, sette vittorie e tre pareggi. L'ultima sconfitta nel torneo, infatti, risale al 15 dicembre 2024, proprio contro i lariani, quando Gabrielloni e Nico Paz decisero la sfida del Sinigaglia con un clamoroso uno-due nel recupero. Momento magico anche per la formazione di Cesc Fabregas , reduce da due vittorie prestigiose: dopo il 2-0 al Franchi contro la Fiorentina, infatti, i lombardi hanno piegato tra le mura amiche il Napoli di Antonio Conte. I capitolini, dunque, vanno a caccia di punti preziosi per cercare di centrare un piazzamento europeo, i lariani per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Roma-Como: diretta tv e streaming

Roma-Como, gara valida per la 27ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251) e Dazn. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Roma-Como

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, N'Dicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino, Dybala; Pellegrini, Shomurodov. Allenatore: Ranieri.

A disposizione: Gollini, De Marzi, Nelsson, Abdulhamid, Rensch, Celik, Paredes, Soulé, Sangaré, Salah-Eddine, Pisilli, Baldanzi, El Shaarawy, Gourna-Douath, Dovbyk.

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Diao. Allenatore: Guindos (Fabregas squalificato).

A disposizione: Vigorito, Reina, Iovine, Alli, Gabrielloni, Cutrone, Douvikas, Dossena, Jack, Fadera, Moreno, Ikoné, Engelhardt, Braunoder, Vojvoda.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino. ASSISTENTI: Baccini-Imperiale. IV UFFICIALE: Giua. VAR: Chiffi. ASS. VAR: Piccinini.