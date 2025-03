Pagelle Napoli-Inter: Lobotka lievita, Raspadori sul ghiaccio, Lautaro sgobba, Correa ectoplasma

Meret 5.5 Sulla punizione-gol di Dimarco resta il dubbio che non abbia piazzato bene la barriera.

Di Lorenzo 6.5 Si stacca con regolarità dal trio difensivo andando a prendere Mkhitaryan quando l’Inter palleggia.

Rrahmani 6.5 Ci mette tanta garra, pure troppa, rischia due volte l’ammonizione ma difende come un leone.

Buongiorno 7 Il salvataggio alla disperata su Dimarco a fine primo tempo vale un gol.

Politano 6 Esterni a tutto campo non ci si improvvisa e, difatti, da tempo immemore Dimarco non aveva tanto spazio in ripartenza. Nulla da dire invece su quanto fa dalla cintola in su.

Ngonge (38' st) 6.5 Spacca la partita.

Gilmour 6 Insieme a Lukaku e Raspadori è il primo ad andare in pressing sul giro palla dell’Inter, lavoro tanto sfiancante, quanto utile.

Billing (34' st) 7 Entra e fa subito centro.

Lobotka 7 Lievita alla distanza (e con lui tutto il Napoli): protagonista nell’azione del pari.

McTominay 6.5 Un po’ come Dumfries, la sua presenza in campo è sempre un fattore ogni qual volta il pallone transita dalle sue parti.

Spinazzola 6 Giudizioso.

Lukaku 6.5 Serve un bel pallone a McTominay, con un gran tiro al volo mette i brividi a Martinez e viene murato da Bastoni quando era già pronto a esultare.

Raspadori 5.5 Ha un paio di buone occasioni ma è l’unico in campo che scivola quasi si giocasse su una lastra di ghiaccio.

All. Conte 6.5 Prepara alla perfezione la partita e stringe l’Inter d’assedio nella ripresa: meritava la vittoria.