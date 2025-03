Orsolini show, Bologna a -2 dalla Juve. Empoli, pari beffa col Genoa

Rimonta casalinga del Bologna e pari rocambolesco tra Genoa ed Empoli nel 27° turno di Serie A. Al Dall'Ara la formazione di Italiano ribalta il Cagliari con la doppietta di Orsolini e sale a quota 47 punti, a -2 dal quarto posto della Juventus . Nicola resta a secco, ma D'Aversa non sfrutta l'occasione per accorciare ed uscire fuori dalla zona retrocessione fallendo il sorpasso al Parma . Termina 1-1 a Marassi con Vieira che ringrazia Silvestri per il clamoroso autogol nel finale.

Orsolini show, Cagliari rimontato

Subito occasioni per i padroni di casa con il tiro di Calabria e il colpo di testa di Erlic, ma al 22' passa il Cagliari: cross di Augello per l'incornata ravvicinata di Piccoli che non perdona Skorupski. Per il pari del Bologna bisogna attendere l'inizio della ripresa con il calcio di rigore guadagnato dall'appena entrato Cambiaghi che Orsolini trasforma con freddezza, spiazzando Caprile. Il portiere dei sardi si esalta poco più tardi con una parata super sulla deviazione ravvicinata di Lucumi, ma al 56' viene sorpreso ancora da Orsolini che firma il raddoppio completando il sorpasso emiliano. Il Bologna trova il tris con Lucumì, annullato per fuorigioco, e nel finale resiste al tentativo del Cagliari di pareggiare l'incontro.

Autogol Silvestri, pari Genoa-Empoli

Partono meglio gli ospiti con Gyasi che da due passi sfiora il colpo del vantaggio mandando alto sopra la traversa. Il Genoa domina il possesso palla ma al 36' l'Empoli la sblocca: corner con respinta corta in area di rigore e destro di Grassi che sorprende Leali. Nella ripresa il Genoa protesta per un contatto in area su Cornet, dall'altra parte Cacace su punizione accarezza la traversa. I toscani resistono sui tentativi del Grifone, ma all'81' il colpo di scena che rimette tutto in equilibrio:girata di Vasquez e clamoroso errore di Silvestri che sbaglia la presa alta mandando la palla nella propria porta. Nel finale espulso il ds dell'Empoli Gemmi per le veementi proteste nei confronti del direttore di gara, ma solo un punto a testa per Vieira e D'Aversa.