Pedro fa volare la Lazio, Milan all'inferno e tutto lo stadio contro Cardinale

La Lazio sbanca San Siro battendo 2-1 il Milan nella sfida valida per il 27° turno del campionato di Serie A. In un clima molto teso in casa rossonera, con la contestazione della Curva e i fischi assordanti di tutto lo stadio, la formazione di Sergio Conceicao rimedia un'altra sconfitta (la terza di fila in campionato) e finisce nei guai, rimanendo al nono posto in classifica con 41 punti. La Lazio passa avanti al 28' con la rete di Zaccagni, Pavlovic rimedia il rosso al 67', poi Chukwueze (entrato in campo al posto di Pulisic) trova il momentaneo pareggio all'85' ma all'ultimo minuto di recupero Pedro regala la vittoria a Baroni trasformando un calcio di rigore. I biancocelesti volano così in quarta posizione a quota 50, superando la Juve che deve giocare contro il Verona.