Juventus-Verona 2-0: Thuram salva Motta e arriva Koop, -6 dall'Inter

Si parte con Nico a sinistra e Yildiz a destra, altro mah tattico. Il primo tiro è di Locatelli, bel sinistro al volo di poco alto. Ma è un fuoco di paglia, la Juve sbatte sul Verona è compatto che riparte e fa male: Suslov prima e Sarr dopo impegnano a terra Di Gregorio nelle prime due parate della partita dopo neanche dieci minuti, tiri puliti concessi senza filtro. E Gatti deve usare le maniere forti nell'uno contro uno con Livramento lanciato a rete. Proprio il difensore centrale bianconero diventa protagonista anche nell'area avversaria, palla vagante e diagonale volante che esce di un soffio con Montipò battuto. Un minuto dopo arriva anche la prima parata, e che parata, dell'estremo difensore ospite: guizzo felino sul tap in a botta sicura di Thuram, un rigore in movimento che il francese non concretizza.

Montipò si esalta. Capolavoro Suslov, ma è fuorigioco

Forcing Juve, Gatti alle stelle dopo l'incursione di Cambiaso in area, poi Nico Gonzalez sfiora il gol con un tiro cross su cui Kolo Muani non arriva. Il francese arriverebbe e bene di testa su corner di Yildiz ma Kelly sfiora e toglie la sfera al compagno di squadra. Il Verona traballa ma comunque regge l'impatto non irresistibile della manovra juventina, tanto volenterosa quanto confusa. McKennie troverebbe anche il gol ma Kelly completa le sue controproducenti sortite offensive con un fallo su Montipò gratuito che vanifica tutto (americano ancora una volta tra i migliori della Juve). Triangolazioni in area Verona, Kolo per mandare al tiro Locatelli e McKennie per Yildiz, sulle due conclusioni è ancora decisivo Montipò. Si arriva all'ultima azione prima dell'intervallo e Motta suda freddo: Suslov si inventa un missile da venticinque metri sotto la traversa con Di Gregorio impietrito, il tecnico bianconero può solo ringraziare il Var che pesca l'offside di Faraoni ad inizio azione (anche se sarebbe un gol "troppo bello per annullarlo" come si era arrivati a dire del gol di Arnautovic pur di non fischiare il fuorigioco...). Si resta sullo 0-0, fischi dello Stadium assordanti.