Maignan squalificato per un turno dal Giudice Sportivo: cosa è successo a San Siro

Gli altri squalificati

Questi gli altri calciatori squalificati sempre per un turno: Marc Oliver Kempf (Como), Strahinja Pavlovic (Milan), Remo Freuler (Bologna), Gianluca Mancini (Roma), Rolando Mandragora (Fiorentina), Mergim Vojvoda (Como), Nicolò Zaniolo (Fiorentina). Nella nota del Giudice Sportivo c'è spazio anche per due ammende riservate a causa del comportamento dei tifosi nella sfida del Maradona. Il Napoli ha preso 12mila € di ammenda "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre bottiglie di plastica verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria, che cadevano in un settore chiuso al pubblico, per avere, inoltre, un tifoso al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, sputato all'indirizzo dell'allenatore in seconda della squadra ospitata, senza attingerlo". Solo 8mila € invece all'Inter "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato una lattina verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria, che cadevano in un settore chiuso al pubblico, per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco tre bottiglie in plastica e quattro lattine".