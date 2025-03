Roma-Cagliari, si cambia: ecco quando si gioca, l'orario è inedito

"In ottemperanza alle decisioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in data odierna a Roma, si comunica che la gara Roma-Cagliari avrà inizio alle ore 16.00, anziché alle ore 15.00 come precedentemente comunicato con il C.U. n 172 del 21 febbraio 2025". E' quanto si legge in una nota della Lega Serie A in riferimento alla gara dell'Olimpico, valida per la 29ª giornata, in programma domenica 16 marzo. Lo slittamento per evitare la concomitanza con la Maratona di Roma.