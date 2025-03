Roma-Athletic decisiva per il 5° posto Champions: se Dybala va ai quarti...

Le competizioni europee stanno pian piano entrando nel vivo per i club di Serie A e non solo. Al di là dei risultati in sé, però, c'è un'altra sfida che va avanti in parallelo: quella legata alla corsa per il quinto posto in Champions League . L'Italia in questa stagione, grazie ai risultati maturati nella scorsa annata, ha potuto vantare ben cinque squadre nella competizione europea più importante: Inter, Milan, Juve, Atalanta e Bologna. Per ora le squadre nostrane non sono riuscite a ripetersi: sono soltanto due i Paesi che possono ottenere questo traguardo, e ad oggi ci sono Inghilterra e Spagna davanti all'Italia.

Serie A e 5° posto Champions League, la situazione

La corsa alla qualificazione Champions in Italia è serratissima: al momento il quarto ed ultimo posto è occupato dalla Juve, che resta però avanti alla Lazio di soli 2 punti e col Bologna a -5 e la Fiorentina a -7. Un eventuale quinto posto potrebbe dunque far dormire sonni più tranquilli non solo ai bianconeri, ma anche ai biancocelesti e a chi più dietro continua a coltivare il sogno. Ma quali speranze hanno i club italiani di poter avere una quinta qualificata alla prossima Champions League? I punti di questa speciale graduatoria si ottengono, ovviamente, in base ai risultati maturati in Europa dalle squadre delle rispettive nazioni.

Dopo le sfide di ieri, l'Inghilterra è saldamente al primo posto con 21.464 punti, segue a ruota la Spagna con 19.321, terza l'Italia 18.187, quarta la Germania con 16.171 e così via. Va premesso che se anche tutte le squadre italiane ancora in corsa (Inter in Champions, Lazio e Roma in Europa League, Fiorentina in Conference) dovessero vincere le rispettive gare di questa settimana, l'Italia resterebbe comunque al terzo posto dietro la Spagna poiché salirebbe "solo" a 19.187 punti. Per la corsa al quinto posto Champions saranno cruciali, chiaramente, i risultati da qui alla fine delle competizioni europee di tutte le italiane (e, in senso opposto, di tutte le spagnole), ma c'è una gara particolare che potrebbe essere significativamente importante...