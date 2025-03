Serie A, via libera alle pubblicità di scommesse: cosa cambia

Politica in soccorso del calcio

La politica è quindi venuta in soccorso del calcio per assecondare la richiesta unanime delle istituzioni e delle società di tornare al passato, riaprendo così una nuova fonte di ricavi che viene sfruttata in tutto il resto del mondo, principalmente in Premier League. Il divieto, secondo le stime degli addetti ai lavori, avrebbe prodotto un danno quantificabile in 100 milioni di euro per la sola Serie A. La risoluzione tecnicamente dovrebbe impegnare ma non vincolare il governo. Sarà necessario infatti un vero e proprio atto normativo, ma è il primo passo verso l’abolizione. Nel corso di questi anni, le agenzie di betting hanno trovato il modo di "aggirare i paletti", attraverso varie sponsorizzazioni dei club di Serie A che hanno come marchio un blog legato a un’agenzia di scommesse. Una richiesta da tempo formulata dal mondo del pallone, soprattutto dalla Lega Serie A , sarebbe quella di destinare al calcio almeno l’1% dei proventi dalle scommesse. Questo andrebbe a ripristinare di fatto la vecchia “quota Totocalcio”, eliminando il paradosso per il quale chi organizzava i campionati - le leghe - finora non beneficiava in alcun modo dei proventi di questo settore. L'invito sarebbe quello di destinare l’1% “ad un fondo destinato alla costruzione di nuovi stadi e per l'ammodernamento di quelli vecchi”. Ma l’atto invita il governo anche a riconoscere un’ulteriore quota di questi proventi, “a condizione che la stessa sia vincolata al finanziamento di interventi in favore dei settori giovanili, dell'impiantistica sportiva, nonché del calcio femminile”.