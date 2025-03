Diretta Cagliari-Genoa ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CAGLIARI - La 28ª giornata del campionato di Serie A si apre con l'anticipo in programma alle ore 20.45 all'Unipol Domus tra Cagliari e Genoa. Entrambe le formazioni sono a caccia di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. I sardi di Davide Nicola, che fin qui hanno racimolato 25 punti in classifica, sono reduci dai ko contro Juve (1-0) e Bologna (2-1). Il Grifone di Patrick Vieira, invece, è a quota 31 e vuole tornare alla vittoria dopo la sconfitta al Meazza contro l’Inter (1-0) e il pareggio per 1-1 al Ferraris contro l'Empoli nell’ultima uscita. Il tecnico francese fece il proprio esordio sulla panchina dei liguri proprio nella sfida d'andata giocata a Marassi lo scorso 24 novembre 2024 e conclusasi con il risultato di 2-2.