Miretti illumina, Corbet risponde a Viola: è pari tra Cagliari e Genoa

Termina in parità la sfida tra Cagliari e Genoa per l’anticipo della 28ª giornata di campionato. Alla Unipol Domus, le formazioni di Nicola e Vieira mancano dunque l’occasione di ritrovare i 3 punti necessari a prendere le distanze dalla zona retrocessione: 1-1 il finale, reti di Viola (18') e Cornet (47'). Un risultato che preoccupa però maggiormente i sardi, rimasti fermi con sole 4 lunghezze di distanza dal terzultimo posto occupato dall'Empoli, che domenica 9 ospiterà la Roma. L’agenda dei sardi prevede ora la trasferta dell’Olimpico contro la Roma. Miretti e compagni - il centrocampista in prestito dalla Juve porta a casa un'ottima prestazione - rientrano invece con 32 punti che valgono il 12º posto in classifica alle spalle del Torino. La prossima giornata c’è il Lecce al Ferraris.

Il racconto della partita

Avvio di gara a bassi ritmi su entrambi i fronti della Unipol Domus. Al 9' minuto di gioco, il Cagliari va a segno con Piccoli, che lanciato in area calcia in porta superando Leali: la posizione del giocatore viene però giudicata irregolare. I padroni di casa ci riprovano con la soluzione a sorpresa di Coman, che su calcio piazzato punta lo specchio della porta e colpisce il palo. Al 17', gli uomini di Nicola finalizzano un contropiede grazie al controllo di Piccoli, che potregge il pallone e serve Viola per il gol che sblocca le marcature. I sardi continuano ad amministrare il gioco, rendendosi nuovamente pericolosi con l'attaccante di proprietà dell'Atalanta che riceve il cross di Zortea e colpisce di prima sfiorando il palo. Il Genoa tenta un'incurisone con una bella giocata di Badelj, che getta la palla nella mischia senza però trovare nessuno. Allo scadere del primo tempo, gli ospiti sfiorano il pareggio sugli sviluppi di un calcio piazzato che vede Ekuban sfiorare il pallone sottoporta senza riuscire a metterla dentro. Nella ripresa, il Genoa fa da subito la voce grossa e pareggia i conti con Cornet che finalizza un'azione avviata da Miretti. Al 59, De Winter divora l'occasione del 2-1 con un colpo di testa a due passi dalla porta che termina però sul fondo. Il Grifone alza i ritmi con la complicità dell'ex Juve, incoraggiato a più riprese da Vieira che vede in lui il migliore interprete delle manovre offensive. Scompare invece dal campo il Cagliari, che non riesce più a tirare in porta fino al 79', quando il colpo di testa di Piccoli viene deviato in corner. I padroni di casa tornano allora ad affacciarsi nell'area avversaria, ma al triplice fischio il risultato non cambia.