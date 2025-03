Diretta Inter-Monza ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Vincere con il Monza e mettersi sereni a vedere cosa farà il Napoli domani, che avrebbe tutta la pressione addosso e un vento forza 4 che gli soffia addosso in direzione contraria. Quello evocato da Conte dopo la sconfitta di Como, il vento che si sente quando sei in vetta alla Serie A e la pressione arriva da tutte le parti. Un vento che, spesso e volentieri, non ti fa camminare spedito come vorresti, soprattutto se è il tuo avversario a muovere per primo sulla scacchiera. Ne sa qualcosa proprio l’Inter, che per due volte in questa stagione ha avuto modo di avvantaggiarsi sull’avversario, che aveva giocato prima e lasciato punti per strada, ma non ne ha approfittato. L’Inter vuole tre punti contro il Monza per mettere pressione agli avversari e per questo, pure contro il fanalino di coda della Serie A, Inzaghi sceglie di andare in campo con la miglior formazione possibile, ad eccezione del riposo concesso a uno tra Lautaro e Thuram, e poco turnover. Anche perché se riuscisse a mettere la partita in discesa con i giocatori migliori, è verosimile che poi il tecnico farebbe rifiatare con i cambi qualche titolare che verrà poi utilizzato in Champions martedì contro il Feyenoord.