Diretta Parma-Torino ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

PARMA - Buon momento per il Torino che a Parma va alla ricerca di altri punti per proseguire il trend positivo di questo girone di ritorno. Gli uomini di Vanoli fanno visita ai ducali di Chivu con un dato importante da tenere in considerazione. Il Toro, infatti, non vince tre partite di fila in campionato dal 2019, manco a dirlo tra febbraio e marzo: 6 anni fa. I granata sono fermi a quota 2, al momento: successi contro il Milan e a Monza. Nella stagione 2018-’19 con Walter Mazzarri in panchina (7° posto finale) il Torino mise assieme tre vittorie tra la 25ª e la 27ª giornata, superando in casa l’Atalanta per 2 a 0 e poi il Chievo per 3 a 0, prima di imporsi a Frosinone per 2 a 1 (era il 10 marzo del 2019). In 17 incontri di Serie A a Parma il Torino ha vinto solo 3 volte; 10 invece i successi per gli emiliani (4 pareggi). L’ultimo successo dei granata al Tardini risale al 3 gennaio del 2021: 3 a 0 per il Torino con reti di Singo, Izzo e Gojak. Quella fu anche l’ultima volta in cui le due formazioni si affrontarono in Serie A a Parma. Cristian Chivu non ci gira intorno alle parole. L'obiettivo è chiaro: fare punti per raggiungere l'obiettivo salvezza. L'avversario di turno è il Torino di Vanoli, non proprio il cliente più semplice da affrontare.