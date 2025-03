Diretta Como-Venezia ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Como riceve il Venezia nel 28° turno del campionato di Serie A dopo la sconfitta sul campo della Roma. La formazione di Fabregas è tredicesima in classifica con 28 punti dopo 7 vittorie, 7 pareggi e 13 ko. Il Venezia è penultimo a quota 18 e ha raccolto appena due punti nelle ultime 5 giornate.

Segui Como-Venezia LIVE sul nostro sito

Dove vedere Como-Venezia: diretta tv e streaming

La partita tra Como e Venezia è in programma alle ore 15 e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn

Como-Venezia, probabili formazioni

COMO (4-3-3): Butez, Smolcic, Goldaniga, Dossena, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Diao. All. Fabregas. A disposizione: Vigorito, Reina, Iovine, Alli, Gabrielloni, Cutrone, Douvikas, Jack, Fadera, Moreno, Ikoné, Engelhardt, Van der Brempt. Indisponibili: Sergi Roberto, Azon, Squalificati: Kempf, Vojvoda. Diffidati: Moreno, Paz.



VENEZIA (3-5-1-1): Radu, Candé, Idzes, Schingtienne, Ellertsson, Busio, Nicolussi Caviglia, Perez, Zerbin; Oristanio, Maric. All. Di Francesco. A disposizione: Joronen, Grandi, Sagrado, Carboni, Marcandalli, El Haddad, Bjarkason, Doumbia, Condé, Gytkjaer, Fila. Indisponibili: Haps, Stankovic, Sverko, Svoboda. Squalificati: -. Diffidati: Nicolussi Caviglia, Yeboah.

Arbitro: Ayroldi. Assistenti: Meli-Alassio. IV Uomo: Scatena. Var: Mazzoleni. Avar: Camplone.