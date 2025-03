"Marotta e Galliani amici, i due migliori italiani di sempre": parla Braida

Galliani, i colpi al Milan

Più sentimento, meno algoritmi?

«Sì, ma non ce l’ho con gli algoritmi. La tecnologia aiuta, ma non può sostituirsi alle qualità umane».



Si dice che Galliani fosse poco convinto di Shevchenko nelle fredde notti ucraine…

«Diciamo che ci conosciamo da decenni e abbiamo tuttora un rapporto di fraterna amicizia. Quando si lavora bisogna rispettare i ruoli, ma se un capo ha fiducia in te deve lasciarti libero di esprimere il tuo parere: poi si può sbagliare, per carità. In quell’occasione… sì, mi sono preso una grande responsabilità. Però era quello che imponeva il mio ruolo: Galliani si è fidato, anche se non era d’accordo. C’erano sintonia e stima, come tutt’oggi: è andata bene».



È il colpo a cui è più affezionato?

«Mah, ne abbiamo fatti tanti: Shevchenko, Kakà, Thiago Silva, Van Basten. Non voglio fare l’elenco: ci sono state tante operazioni, poi ricordiamo sempre quelle buone e non quelle andate male. Siamo tutti fallibili».



C’è un acquisto che ha invidiato a Marotta?

«Io per carattere guardo sempre avanti. Ci sono sempre dei giocatori che avresti potuto prendere e non hai preso, capita. Se fai bene il tuo lavoro, non devi avere paura: se un altro è più bravo, amen. Devi fare ciò che talento, intuito e sensibilità ti consigliano. Il calcio è fatto di grandi colpi e di bluff, capitano a tutti».