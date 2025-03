Pulisic salva Conceicao: da 2-0 a 2-3 Milan a Lecce, Giampaolo incredulo

LECCE - Il Milan evita l'umiliazione della quarta sconfitta consecutiva vincendo in rimonta e di rabbia 3-2 al Via del Mare contro il Lecce . Ancora una volta è Rafa Leao (entrato nella ripresa) a mettere la firma nelle azioni decisive dei rossoneri con Christian Pulisic match-winner. Per la squadra di Giampaolo un'amara sconfitta dopo un'ora abbondante di gran partita con la doppietta di Krstovic . Conceicao respira, panchina per ora salva ma la situazione resta in bilico.

Lecce-Milan, la partita

Neanche 50" sul cronometro ed il Milan sblocca il parziale con Gimenez (assist Theo) ma il Var annulla la rete del messicano per fuorigioco. Partita ad alti ritmi e a 6' ripartenza del Lecce con Krstovic che fa partire un pazzesco destro da fuori area imprendibile per Sportiello per l'1-0 giallorosso. I rossoneri reagiscono e lo fanno su punizione sempre con Theo Hernandez versione assist-man per Gabbia ma, ancora una volta, il Var interviene per annullare il gol per fuorigioco. Il copione sembra ripetersi: gol annullato al Milan e gol del Lecce ma al 20' Krstovic colpisce il palo da distanza ravvicinata e al 22' Pierotti, perso dalla difesa, calcia fuori. Forcing dei rossoneri ma Falcone è reattivo su Pulisic e Gimenez.

Nella ripresa Conceicao manda subito in campo Rafa Leao (per Alex Jimenez) e al 52' palo di Gimenez dopo una gran giocata nell'area piccola del messicano. Il Milan gioca la solita partita dove muove la palla senza concludere nulla e al 58' ennesima ripartenza e gol del Lecce con la doppietta di Krstovic: Guilbert serve dall'altezza del dischetto l'attaccante montenegrino che calcia di prima non benissimo ma angola il giusto per beffare Sportiello.

Al 67' però gli ospiti, dal nulla, riaprono la partita. Conceicao manda in campo Joao Felix e Abraham per Bondo e Gimenez, la squadra prende fiducia e arriva l'episodio chiave: palla in mezzo di Leao, Joao Felix svirgola male ma è fortunato perché sulla traiettoria del suo tiro ciabattato colpisce lo stinco di Gallo per l'autogol del 2-1. Il gol rianima i rossoneri tanto che al 71' rigore netto per fallo di Baschirotto su Pulisic: l'americano si presenta sul dischetto e questa volta non sbaglia per il pareggio! Gli ospiti sono padroni della partita e sempre dai piedi di Rafa Leao nasce il gol del 3-2 all'80': assist al bacio del portoghese sul secondo palo dove sbuca Pulisic che appoggia da pochi passi! Il Lecce non ha più benzina ed il Milan riesce a gestire il vantaggio senza tremare.