Diretta Verona-Bologna ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

VERONA - A Vincenzo Italiano dici Verona e lui si illumina ma oggi nel lunch match non c'è spazio per i sentimentalismi. Il Bologna punta alla vittoria, quella che gli è sfuggita all'andata nella partita più incredibile della stagione. Meritava ampiamente il risultato pieno; arrivò addirittura una sconfitta contro la bestia nerissima Paolo Zanetti (4 gare contro il Bologna, 4 vittorie).

Sfoglia la margherita invece Paolo Zanetti in vista del confronto casalingo contro il Bologna. Il dubbio per il tecnico dei veneti è quasi amletico. Mettere mano alla squadra che nelle ultime gare sembra aver acquisito un equilibrio tattico importante, soprattutto in fase difensiva o inserire sin dall'avvio un giocatore con spiccate doti anche realizzative e che, infatti, è ancor oggi l'attaccante più prolifico dell'Hellas? Dunque far scendere in campo sin dal 1' il danese Tengstedt? O confinarlo ancora in panchina come è accaduto nella sfida con la Juventus?