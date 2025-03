Odgaard-Cambiaghi, il Bologna fa tre di fila: Italiano a -2 dalla Juve

Il Bologna continua la sua marcia verso l'Europa ed espugna 2-1 anche il Bentegodi di Verona , centrando la sua terza vittoria consecutiva nel match valevole per la 28esima giornata di campionato : decidono le reti di Jens Odgaard e Nicolò Cambiaghi . La formazione ospite parte subito forte, andando alla conclusione dopo appena due minuti con Odgaard che però non inquadra lo specchio della porta. I gialloblù hanno un atteggiamento più cauto e scelgono di attendere il momento giusto per provare a colpire gli avversari. A fare la partita, però, sono sempre gli uomini di Vincenzo Italiano : al 23' Moro tenta un inserimento nell'area di rigore veneta, ma Dawidowicz è attento e sventa la minaccia. Al 28' i padroni di casa protestano per un presunto rigore in seguito ad un intervento di Ferguson, che viene giudicato regolare da arbitro e Var . Tre minuti più tardi Sarr salta Calabria e va al tiro, ma trova soltanto l'esterno della rete. L'Hellas è in crescita e al 38' ha una grande occasione con Sarr che, dopo un errore di Calabria, si fa anticipare da Skorupski.

Verona-Bologna 1-2

Nel momento migliore degli scaligeri, è il Bologna a passare in vantaggio al 40' grazie alla rete realizzata da Odgaard: il danese riceve un bel pallone da Calabria e batte Montipò con il mancino. A pochi secondi dall'intervallo Orsolini ruba palla a Valentini e si invola verso la porta, ma poi incespica sul pallone. In apertura di ripresa Odgaard sfiora il raddoppio, ma trova la pronta risposta di Montipò che salva i suoi. I ragazzi di Italiano continuano a spingere rendendosi pericolosi in più frangenti, prima con Orsolini e poi con Aebischer, ma Montipò non si fa sorprendere. Al 61' i veneti acciuffano il pareggio con il neo-entrato Tengstedt, ma la marcatura viene annullata dal Var per il fuorigioco del danese. Al 71' Valentini commette una grave ingenuità su Ndoye e viene espulso per doppio giallo, lasciando i suoi in dieci. I rossoblù sfruttano il momento positivo e al 78' firmano il raddoppio con Cambiaghi che, su assist di Dominguez, fa 2-0 approfittando di un'incertezza di Montipò. Neanche il tempo di gioire per gli emiliani, che all'80' ci pensa Daniel Mosquera a riaprire la contesa, capitalizzando al massimo il suggerimento di Tengstedt: il gol viene convalidato dopo un check del Var. Nel finale gli uomini di Zanetti tentano il tutto per tutto, ma sono ancora i rossoblù ad andare più vicini al gol con Dallinga. Al Bentegodi termina 1-2 in favore degli emiliani. In virtù del suo terzo successo consecutivo il Bologna aggancia la Lazio al quinto posto in classifica salendo a 50 punti, mentre il Verona resta 14esimo a quota 26. Nel prossimo turno i felsinei ospiteranno proprio la Lazio domenica al Dall'Ara, mentre gli scaligeri saranno impegnati sabato nella trasferta di Udine.