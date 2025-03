Napoli, riecco Lukaku e i tre punti: Fiorentina ko e l'Inter non scappa

NAPOLI - Il Napoli supera l'ostacolo Fiorentina e tiene il passo dell'Inter, vittoriosa ieri in rimonta contro il Monza, riportandosi così a -1. Allo stadio Diego Armando Maradona gli uomini di Conte hanno un approccio rabbioso e attaccano a testa bassa, sbloccando il risultato al 26' con Lukaku, che ribadisce in rete la respinta di De Gea sulla sassata di McTominay. Gli azzurri sfiorano a più riprese il raddoppio, che arriva all'ora esatta di gioco, con Raspadori che conclude un'azione 'rugbistica'. Sei minuti più tardi, però, una magia di tacco di Moise Kean porta al gol di Gudmundsson, che rende incerto - e intenso - il finale di gara. Il risultato, però, non cambia più.