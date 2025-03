Soulé meglio di Totti, la Roma passa a Empoli e insegue l'Europa

EMPOLI - Continua la marcia della Roma nella rincorsa ad un posto in Europa con il successo sul campo dell'Empoli nel 28° turno di Serie A . Al Castellani decide Soulé con una rete lampo che gli permette di battere un record di Francesco Totti nella storia giallorossa. Il gol al Castellani dell'ex Juve dopo appena 22 secondi è il gol più veloce della storia della Roma . In campionato mai nessuno aveva segnato così velocemente, Soulé ha superato l'ex capitano che nel 2012 aveva timbrato dopo 30 secondi contro il Cesena . Ranieri continua la sua striscia positiva e si proietta al ritorno di Europa League contro il Bilbao salendo a quota 46 punti, a -6 dal quarto posto della Juve in attesa del big match contro l'Atalanta . Per l'Empoli resta complicata la situazione nella lotta per non retrocedere, D'Aversa sempre terzultimo a -2 dal Parma .

Empoli-Roma, la partita

Pronti, via e la Roma passa subito con Soulé: errore in impostazione della prima azione del match da parte di Colombo, Salah Eddine scappa e serve l'ex Juve che con un sinistro sul primo palo sblocca il risultato. L'Empoli risponde con tiro di De Sciglio ma poco più. Gli ospiti prima sciupano un'occasione con Pellegrini che sbaglia un rigore in movimento, poi il capitano giallorosso si riscatta con stop delizioso e assist per Shomurodov che spacca la traversa. Prima dell'intervallo altro legno giallorosso con Koné che sbatte sul palo dopo essersi defilato per superare anche Silvestri. Nella ripresa gli uomini di Ranieri amministrano nel tentativo di raddoppiare con l'ingresso in campo di Baldanzi e Dovbyk, per D'Aversa una chance nel finale con Kouamé che di testa, in pieno recupero, sfiora il palo difeso da Svilar. Termina 0-1.