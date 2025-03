Motta imbarazzante, Gasperini umilia lui e la Juve: 4-0 Atalanta allo Stadium

Si dice spesso che alla Juventus pesa la maglia, a questa Juventus pesa anche e soprattutto la panchina. Gasperini affonda Motta, il suo progetto, imbarazzando chi profetizzava possibili rincorse da titolo: l'Atalanta si lancia all'inseguimento di Napoli e Inter sognando - loro sì - lo Scudetto. A Torino restano tante chiacchiere, la fragilità di un tecnico non in grado di reggere il peso di questa squadra né in grado di essere all'altezza di questo club, una società di burocrati che con il calcio non hanno nulla in comune e una stagione già buttata via in tutte le maniere possibili a cui manca solo la ciliegina sulla torta di non arrivare neanche a giocare la Champions League il prossimo anno.