Diretta Lazio-Udinese ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - A chiudere la 28ª giornata di Serie A sarà il posticipo in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Udinese. I biancocelesti di Marco Baroni, reduci dal clamoroso successo in nove sul campo del Viktoria Plzen (2-1) nell'andata degli ottavi di finale di Europa League, in campionato hanno inanellato una striscia di cinque risultati utili consecutivi: dalla sconfitta interna contro la Fiorentina del 26 gennaio (1-2), sono arrivati i successi contro Cagliari (1-2) e Monza (5-1), il doppio pareggio contro il Napoli (2-2) e il Venezia (0-0) e infine la prestigiosa vittoria al Meazza contro il Milan (2-1), conquistata anch'essa negli istanti finali grazie al calcio di rigore dell'eterno Pedro. In mezzo l'eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia, proprio a San Siro ma contro l'Inter (2-0). Ottimo momento anche per i friulani di Kosta Runjaic, reduci da tre vittorie consecutive, quattro nelle ultime cinque. In questo parziale anche l'1-1 al Maradona contro il Napoli all'epoca capolista. Le ultime due affermazioni sono poi arrivate entrambe dal dischetto, con Lorenzo Lucca al Via del Mare di Lecce - rigore contestatissimo - (l'attaccante è poi stato subito sostituito per non aver rispettato l'ordine dei tiratori) e con Thauvin in casa contro il Parma. Furono proprio loro due, il 24 agosto, a regalare ai bianconeri il successo per 2-1 nella gara d'andata. Inutile la marcatura di Isaksen in pieno recupero.