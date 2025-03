Vieira, bastone e carota a Miretti: "Può e deve farlo. Cosa mi piace di lui"

Il Genoa è reduce da due pareggi di fila, l'ultimo contro il Cagliari , e per arrivare presto alla quota salvezza ha bisogno di ritrovare i tre punti. La squadra di Vieira è al momento serena a più dieci sul terzultimo posto, ma con una vittoria contro il Lecce farebbe il salto definitivo per dimenticarsi poi la lotta salvezza e sperare magari in una rimonta per la parte sinistra della classifica, anche se l' Udinese è distante ben otto punti. L'allenatore del Grifone però non vuole distrazioni e lo ha ribadito in conferenza stampa

Genoa-Lecce, conferenza Vieira

"Ci aspettiamo una partita difficile ma noi in casa nelle ultime quattro gare abbiamo fatto 10 punti e questo è positivo. Quando giochiamo in casa il punto forte è il pubblico. Siamo pronti ad affrontare una squadra forte ma noi stiamo bene fisicamente e tatticamente" - ha spiegato Vieira in conferenza stampa. Poi l'allenatore del Genoa ha fatto il punto anche sulle assenze: "Come sta Thorsby? Non è ancora pronto, resterà con noi nella pausa per le Nazionali. Dovrà recuperare bene e domani non ci sarà. Malinovskyi? Nelle ultime due settimane ha fatto passi in avanti dal punto di vista fisico. A Cagliari è entrato negli ultimi 15-20 minuti ed è pronto per giocare dall’inizio. Può portare qualità negli ultimi 20-30 metri”. Poi ha continuando, mettendo per ora a tacere voci su possibili ambizioni Europee: "Il nostro obiettivo deve essere chiaro: noi vogliamo rimanere in Serie A. E per farlo abbiamo bisogno dei punti che per il momento non abbiamo ancora. Non dimentichiamo che sono trascorsi 233 giorni prima di vincere in casa perché sappiamo che è difficile vincere in questo campionato. I dettagli fanno la differenza. Voglio tirare fuori il massimo dai ragazzi. Prima vogliamo arrivare al nostro obiettivo, siamo ancora lontani e poi possiamo pensare ad altro".