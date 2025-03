Super Miretti, prima doppietta in Serie A: il Genoa stende il Lecce

Il Genoa batte per 2-1 il Lecce grazie ad una grandissima prova di Miretti nella gara che apre la 29esima giornata di Serie A. La formazione di Vieira chiude il primo tempo in doppio vantaggio grazie alla doppietta dell'ex centrocampista della Juventus che apre i giochi in girata al 16° e cala il bis al 47° sempre su assist di Malinovskiy . Nella ripresa si sveglia la squadra di Giampaolo che accorcia le distanze con Krstovic su calcio di rigore al minuto 68. In classifica, il Genoa sale così a quota 35 dove aggancia momentaneamente il Torino ; continua il periodo no del Lecce che incappa nella quarta sconfitta consecutiva, restando ancorato al 16° posto a quota 25 punti.

Genoa-Lecce 2-1, la cronaca

Per il Grifone tre punti che sanno di salvezza. La formazione ospite si rende protagonista di un buon avvio di partita con delle buone iniziative di Coulibaly e un'insidiosa conclusione proprio di Krstovic. I rossoblù rispondono con un traversone di Martin per De Winter, che viene anticipato da Coulibaly. Al 16' gli uomini di Patrick Vieira passano in vantaggio grazie alla rete siglata da Fabio Miretti che, su assist di Malinovskyi, calcia al volo con il destro infilando la sfera alle spalle di Falcone. Dieci minuti più tardi è ancora uno scatenato Miretti a mettere in affanno la retroguardia salentina, con un bel tiro a giro che si spegne di poco sul fondo. Alla mezz'ora arriva la replica del Lecce con Tete Morente che ci prova dalla distanza, ma non riesce a centrare lo specchio della porta.In pieno recupero del primo tempo il Genoa trova il gol del raddoppio ancora con Fabio Miretti, che riceve sempre da Malinovskyi, sterza e batte Falcone con il mancino; la rete viene convalidata dopo un check del Var. Si va, dunque, a riposo sul parziale di 2-0. Nella ripresa Marco Giampaolo prova a scuotere i suoi attraverso delle sostituzioni, che danno nuova linfa alla compagine giallorossa. Al 62' Frendrup tenta la conclusione dalla distanza, ma non centra lo specchio della porta. Due minuti più tardi Sabelli guida il contropiede dei rossoblù e allarga su Pinamonti, che calcia alto sopra la traversa. Al 68' Matturro commette un fallo di mano su un tiro di Veiga e Maresca, dopo aver rivisto l'azione al Var, assegna un calcio di rigore al Lecce: su dischetto si presenta Krstovic, che spiazza Leali e accorcia le distanze. Nel finale di gara i giallorossi si riversano nella metà campo avversaria per andare a caccia del pareggio, ma i rossoblù riescono a difendersi con ordine portando a casa un prezioso successo per 2-1.