Diretta Torino-Empoli ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Reduce dal pareggio per 2-2 al Tardini contro il Parma, alle ore 20.45 il Torino ospita l'Empoli nella 29ª giornata del campionato di Serie A. I granata di Paolo Vanoli stanno vivendo un ottimo momento: a parte il ko per 3-2 al Dall'Ara contro il Bologna, infatti, la squadra ha messo insieme dieci risultati utili. Tutto il contrario rispetto ai toscani che non vincono dall'8 dicembre, dal 4-1 al Bentegodi contro il Verona. Da quel pomeriggio un filotto horror di dieci sconfitte e appena tre pareggi in campionato che ha complicato la situazione di classifica dei ragazzi di Roberto D'Aversa, partiti benissimo - dieci punti e imbattuti nelle prime sei gare - ma attualmente terzultimi. L'unico acuto è arrivato in Coppa Italia con la clamorosa qualificazione in semifinale ottenuta battendo la Juve a Torino ai rigori - ora sarà sfida al Bologna -. Tornando al match contro il Toro, all'andata al Castellani, 13 dicembre, fu un eurogol di Che Adams da centrocampo a regalare il successo ai granata.