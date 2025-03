MONZA - Alle ore 15, all'U-Power Stadium va in scena lo scontro salvezza tra Monza e Parma. Per i brianzoli, sempre più fanalino di coda, si tratta dell'ultimo treno per nutrire qualche speranza di mantenere la categoria. I biancorossi non vincono dal 2-1 interno contro la Fiorentina del 13 gennaio, dopodiché hanno messo insieme un pareggio e ben sette sconfitte, l'ultima, clamorosa, al Meazza contro l'Inter: avanti 2-0 contro la capolista, la squadra di Alessandro Nesta si è fatta rimontare 3-2. I ducali, invece, sono attualmente quartultimi in classifica e vanno a caccia di punti per allontanarsi dalla zona pericolosa. Il cambio in panchina, con Chivu che ha preso il posto di Pecchia, ha risvegliato gli emiliani interrompendo una striscia di quattro ko consecutivi: all'esordio il tecnico rumeno ha infatti battuto 2-0 tra le mura amiche il Bologna, poi ha perso 1-0 a Udine e infine ha inchiodato sul 2-2, sempre al Tardini, il Torino. All'andata, 28 dicembre, un colpo di testa di Lautaro Valenti al 98' regalò i tre punti ai crociati firmando il 2-1 dopo le reti di Hernani (su rigore) e Pedro Pereira.