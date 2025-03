Diretta Udinese-Verona ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

UDINE - Alle ore 15 , al Bluenergy Stadium , l' Udinese ospita il Verona nel 29° turno del campionato di Serie A . I friulani sono reduci da un filotto di sei risultati utili consecutivi (quattro vittorie e due pareggi) che ha permesso alla squadra di Kosta Runjaic di conquistare l'obiettivo salvezza con largo anticipo. Gli scaligeri di Paolo Zanetti , invece, devono ancora lottare per mantenere la categoria. Dopo il colpo tra le mura amiche contro la Fiorentina firmato Bernede al 95', i gialloblù hanno perso 2-0 a Torino contro la Juve e 2-1 in casa contro il Bologna. Nella gara d'andata al Bentegodi, 4 gennaio, finì 0-0.

SEGUI UDINESE-VERONA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Udinese-Verona: diretta tv e streaming

Udinese-Verona, gara valida per la 29ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 15 al Bluenergy Stadium e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn 1 (214).

Le probabili formazioni di ​​​​​​​Udinese-Verona

UDINESE (4-4-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet, Zemura; Atta, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca. Allenatore: Runjaic.

A disposizione: Piana, Padelli, Palma, Kabasele, Modesto, Zarraga, Payero, Pafundi, Sanchez, Brenner, Bravo, Davis, Pizarro.

VERONA (4-3-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi, Tchatchoua; Duda, Niasse, Bradaric; Suslov, Livramento; Sarr. Allenatore: Zanetti.

A disposizione: Perilli, Magro, Daniliuc, Lambourde, Lazovic, Bernede, Oyakoge, Faraoni, Okou, Slotsager, Kastanos, Mosquera, Ajayi, Cisse.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta. ASSISTENTI: Lo Cicero-Votta. IV UFFICIALE: Perri. VAR: Gariglio. ASS. VAR: Mazzoleni.